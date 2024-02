Durante verificação de informações recebidas por meio do Disque Denúncia Unificado (DDU), a Polícia Militar (PM) apreendeu cocaína e crack nessa quarta-feira (7), em Juiz de Fora. Um homem de 35 anos foi detido no Bairro Arco Íris I.

Com o apoio do cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), foram encontrados 20 papelotes de cocaína, três pedras e uma pedra bruta de crack, uma balança e material para embalar drogas.

O homem foi encaminhado para a Delegacia.



