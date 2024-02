Nesta sexta-feira (9), a Praça Teotônio Vilela, do Bairro Vitorino Braga, vai receber a quinta edição da "Rede na Praça", de 13h às 16h. Segundo a organização, a iniciativa do é do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Leste, que vai reunir serviços da rede para o atendimento à comunidade, em Juiz de Fora.

Através de orientações sobre direitos, acesso a benefícios sociais e atendimento em saúde, a equipe do Cras vai apresentar a rede enquanto um espaço de cuidado e de valorização para o cidadão, por meio dos serviços intersetoriais ofertados. Daniela Assis, supervisora da unidade, destaca que o objetivo é garantir o acesso a direitos para as famílias e indivíduos de forma integral e igualitária.



Edição de Carnaval

De acordo com a Secretaria de Assistência Social (SAS), esta edição irá contar com a apresentação dos jovens do projeto “Carnavalizar” do Centro de Convivência do bairro São Benedito: "Os adolescentes prometem levar alegria para o espaço público com o samba autoral composto pelos integrantes da oficina de musicalização, desenvolvida durante o mês de janeiro pela educadora social Analice Pinho", finaliza.



Confira os serviços

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Leste Vitorino Braga;

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) - oferece serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de violação de direitos;

Consultório na Rua – serviço que oferece atenção integral à saúde de pessoas em situação de rua e que, nesta edição, fará aferição de pressão arterial e de glicemia;

Caps AD - equipamento da saúde mental que visa o tratamento de pessoas em uso abusivo de álcool e/ou outras substâncias;

Casa da Mulher - serviço voltado para defesa dos direitos, o acolhimento, a orientação e a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. Nesta edição irão ofertar atendimentos, orientações, distribuição de absorvente e preservativos. Além de apresentar a Oficina de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, através da experiência do Reiki;

Serviço Especializado em Abordagem Social e Centro Pop - ambos voltados para o atendimento às pessoas em situação de rua com o objetivo de promover o acesso à rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia de direitos;

Projeto Clarices (UFJF) - oferta atendimento psicológico para mulheres usuárias de álcool e outras drogas;

Escuta na Praça - coletivo de psicólogos e psicanalistas que atuam, voluntariamente, na Praça da Estação há cerca de 3 anos, realizando atendimentos gratuitos.