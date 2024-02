Duas equipes de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) serão deslocadas de Belo Horizonte para dar apoio ao policiamento do Grupo Especializado de Recobrimento (GER) de Juiz de Fora, responsável pelo patrulhamento da cidade e também de municípios da região, durante o Carnaval.

A informação foi confirmada pelo major Alexandre Barbosa Antunes, chefe da Agência Regional de Comunicação da 4ª Região de Polícia à equipe de reportagem do Acessa.com. Segundo ele, as equipes da capital atuarão em conjunto com as equipes da região.