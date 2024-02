Um homem foi preso por tráfico de drogas no KM 70 da MG-353, em Juiz de Fora, no início da tarde desta sexta-feira (9), portando cinco barras de pasta base de cocaína, o que equivale a 2kg da droga, que vale aproximadamente R$240 mil. O homem trafegava em um carro com placa de Matias Barbosa, quando foi abordado pela Polícia Militar. Ele tentou esconder algo no meio das roupas, mas foi submetido à revista e, durante o procedimento, os entorpecentes foram encontrados.

Além da droga, foi apreendido um celular,. O homem alegou que pegou o material entorpecente em Juiz de Fora e levaria para Coronel Pacheco. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão em Juiz de Fora.