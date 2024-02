Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (10) na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, no Bairro Jardim São João, em Juiz de Fora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas. Segundo os militares, um casal e uma criança, que não tiveram as idades reveladas, estavam no veículo e conseguiram sair a tempo. Ninguém se feriu.

Não há informações sobre como o carro pegou fogo.