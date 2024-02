Um motociclista de 25 anos foi detido com maconha dentro da mochila durante abordagem na MG-353, em Juiz de Fora, no fim da tarde desse sábado (10). A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve na casa do rapaz e encontrou mais drogas, além de uma estufa artesanal.

A PMRv fazia a Operação "Carnaval 2024" quando, na altura do km 70, o motociclista foi abordado. Um tablete e um cigarro de maconha foram encontrados na mochila dele, além de um celular R$ 139 em dinheiro. Ele afirmou que teria mais drogas em casa.

No local, não revelado, foram encontradas mais drogas e outros materiais. Ele afirmou que levaria a droga par a cidade de Tabuleiro.

FOTO: Polícia Militar Rodoviária (PMRv) - Uma estufa artesanal foi encontrada na casa do jovem em Juiz de Fora

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Plantão em Juiz de Fora. Ao todo, os seguintes materiais foram apreendidos:

1 balança de precisão



5 tabletes de maconha



1 pote contendo maconha "in natura"



2 celulares



2 potes contendo sementes de maconha



1 pote contendo óleo de haxixe



1 cigarro de maconha



R$ 139 em dinheiro



1 estufa artesanal



Polícia Militar Rodoviária (PMRv) - Uma estufa artesanal foi encontrada na casa do jovem em Juiz de Fora

Tags:

Drogas | PM | Polícia