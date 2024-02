Duas mulheres, de 30 e 25 anos, respectivamente, foram presas por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (12), por volta de 1h15, por tráfico de drogas no Bairro São Benedito, Zona Leste de Juiz de Fora.

As equipes da Polícia Militar chegaram até a dupla por meio de uma denúncia feita via Disque Denúncia Unificado (DDU-181). Elas foram abordadas e, com elas, foram encontrados e apreendidos 18 pinos de cocaína, 24 pedras de crack, 34 buchas de maconha, dois celulares e R$104,85.

Ambas foram conduzidas à Delegacia. Assim como todo o material ilícito arrecadado.