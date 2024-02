Após uma série de danos provocados pela queda de árvores, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) determinou o repasse de R$ 80 mil para a Associação pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora (AMA-JF), uma organização não governamental parceira do MPMG na preservação ambiental.

O repasse aconteceu por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado neste mês de fevereiro, depois que o Centro de Educação Ambiental e a Estufa de Produção de Mudas da AMAJF foram seriamente atingidos pela queda de árvores. O fato foi comunicado à Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Juiz de Fora no início do mês.



O promotor de Justiça Alex Santiago afirma que o TAC foi assinado na última quarta-feira, dia 7, com uma pessoa que realizou o corte da vegetação nativa sem autorização, prática considerada criminosa. Como forma de solucionar a situação, o dinheiro foi destinado para a AMAJF, com o intuito de permitir que os reparos sejam feitos e de modo a possibilitar que os relevantes serviços ambientais para a região sejam reestabelecidos.

Sobre a AMAJF

Fundada em 1996, a AMAJF atua na conscientização da sociedade sobre a importância de se preservar os ecossistemas naturais e as áreas de interesse ecológico, principalmente em Juiz de Fora e na bacia do Rio Paraibuna. Para isso, desenvolve campanhas educativas com o apoio de voluntário. Em 1998, ela foi declarada de utilidade pública municipal, por meio da Lei 9.302.

A AMAJF possui um viveiro com capacidade para produzir mais de 100 mil mudas por ano. As plantas são destinadas à recuperação de áreas degradadas e revegetação ciliar do Rio Paraibuna. A AMAJF conta ainda com um Centro de Educação Ambiental (Ceam) onde é realizado projeto de capacitação de jovens no ofício de viveirista e jardineiro.