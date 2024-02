Um jovem de 23 anos foi preso por agredir a esposa, uma jovem de 18 anos em via pública, na noite do domingo (11). Segundo o registro policial, o homem tinha posse de um facão e uma arma de fogo. Mediante acionamento, equipes da Polícia Militar foram verificar o ocorrido.

Ao chegar ao local dos fatos, moradores informaram que o autor tinha fugido por entre as casas. As equipes organizaram um certo. Percebendo a ação, o homem tentou escapar pulando um barranco de, aproximadamente, cinco metros de altura, que deu a ele acesso aos fundos de outra residência. Ele, no entanto, foi encurralado por uma outra equipe da PM, que estava posicionada próximo ao local.

Com o suspeito foram apreendidos o facão e um revólver calibre 32 com uma munição intacta. A mulher apresentava diversas lesões pelo corpo, a Polícia Militar afirmou que ela tinha hematomas e cortes no braço e na mão, arranhões, marcas de mordidas no ombro direito. O tio da vítima, um idoso de 63 anos, que tentou interferir na briga, foi agredido com uma coronhada na cabeça. O agressor foi preso e encaminhado para a Delegacia. O registro foi feito como porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, ameaça e Lei Maria da Penha.