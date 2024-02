A partir desta quinta-feira (15), o novo Comércio Popular de Juiz de Fora começa a ocupar as ruas da região central. Os comerciantes que venceram a licitação estarão em pontos nas Ruas Marechal Deodoro, Batista de Oliveira, Halfeld, Praça da Estação, Praça do Riachuelo e Parque Halfeld.



De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, foram contemplados mais de 130 comerciantes, sendo que destes, 96 já assinaram o termo de compromisso com o município e estão aptos para começarem a trabalhar. A permissão de uso do ponto é de cinco anos, renovável por igual período.

Os comerciantes populares vencedores da licitação terão um prazo de seis meses para realizar a padronização das barracas, conforme layout já aprovado pela Comissão Permanente do Comércio Popular.

Ao todo, 249 pessoas participaram do processo licitatório, sendo que todos os inscritos que cumpriram as condições estabelecidas pelo edital foram classificados. Aqueles que ainda não foram contemplados com um ponto devem aguardar, pois estão em uma lista de espera e podem ser convocados a qualquer momento caso surjam vagas ociosas ou novos pontos sejam criados pela comissão, conforme as regras estabelecidas na legislação.