Um vigia de um estabelecimento de compra e venda de veículos foi rendido por um trio na noite do domingo (11), no Bairro Barreira do Triunfo, na Zona Norte de Juiz de Fora. Segundo o registro policial, o funcionário informou que realizava uma ronda noturna de carro, quando os suspeitos invadiram o local encapuzados e o renderam. O trabalhador informou a PM que os suspeitos estavam armados, quando a equipe chegou ao local. Quando saiu do veículo o homem correu para a empresa e acionou a força de segurança. Do local ele afirmou ter escutado três disparos de arma de fogo.

A Polícia fez o patrulhamento em todo o espaço, até mesmo nos fundos, por onde passa uma mata densa, o que dificultou as buscas. O carro em que o segurança estava foi encontrado totalmente incendiado. A vítima não soube repassar características. No registro, embora não descarte a tentativa de roubo, a vítima ressaltou que já ocorreram problemas com ex-funcionários do local.