Um dia depois de um motociclista morrer em um acidente na BR-267, perto de Igrejinha, em Juiz de Fora, um segundo corpo foi encontrado próximo ao local pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa segunda-feira (12).

De acordo com o policial rodoviário federal Junie Penna, apesar dos indícios que o corpo encontrado tenha morrido em decorrência do acidente, ainda não é possível afirmar o fato de forma definitiva.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil e o laudo pericial do acidente, com colaboração da PRF, segue em elaboração dentro do prazo previsto em lei.

Até o momento, as identidades das vítimas fatais não foram reveladas.

Acidente

O motociclista morreu por volta das 5h de domingo (11), perto de Igrejinha, na altura do km 124 da BR-267.

À reportagem na ocasião, Junie explicou que as duas polícias realizam o laudo pericial para saber a dinâmica e detalhes do acidente.

Segundo ele, são situações que devem ser apuradas com calma e que mais detalhes devem ser conhecidos depois do feriado.