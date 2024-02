A jovem, de de 17 anos que estava desaparecida desde a última segunda-feira (12), foi encontrada na cidade de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (14).

De acordo com a PM, a jovem está bem e outras informações serão divulgadas no decorrer do dia. Os pais da jovem destacaram que ela faz tratamentos psicológicos. Em uma carta deixada para os pais, Marianna escreveu que estava indo “viver um amor, pois não podia perder a oportunidade”, mas que logo retornaria.

Em um aplicativo de mensagens, os pais informaram que conseguiram acessar uma conversa dela com uma pessoa. 'Essa pessoa em vários momentos pedia fotos do cabelo, do rosto, etc. Nossa filha é muito inocente e certamente o desconhecido se aproximou dela por meio de coisas que ela mais gosta, conversas de animais', afirmou o pai.