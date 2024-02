Nesta quarta-feira (14), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) combateram princípio de incêndio em um restaurante localizado na Rua Maria da Conceição Marinho, Bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora.

Segundo a nota dos militares, uma equipe que passava pelo local se deparou com uma fumaça saindo do lugar. Devido ao sinal, eles chamaram o propietário e, quando adrentraram, encontraram as chamas em um freezer vertical.

O incêndio foi controlado e não causou maiores danos.