Desaparecida desde a última segunda-feira (12) e encontrada na manhã desta quarta (14), a juiz-forana Marianna, de 17 anos, foi encontrada em companhia de um homem de 41 anos, no Bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte.

Conforme a nota da Polícia Militar de Minas Gerais, o serviço de inteligência da corporação, através de análise de imagens das proximidades da casa da jovem, identificou a marca/modelo de um veículo em que ela poderia ter embarcado. Para que a busca tomasse maior proporção, a informação foi repassada para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que identificou um veículo semelhante que teria passado pela BR-040.

Através das investigações, foi possível identificar que o veículo era alugado, levando ao endereço do quem o alugou. A PM, ao comparecer na casa endereçada, encontrou os pais do suspeito, que confirmaram que o filho morava naquele lugar, mas que tinha saído de casa havia três dias, sem saber o paradeiro.

Por meio de novas apurações, um novo endereço foi encontrado, localizado no Bairro Santa Cruz da Capital. Enquanto a equipe realizava o reconhecimento do local e buscava imagens de vídeo, os dois foram vistos saindo de um prédio, momento em que foram abordados. Quando questionada, a garota relatou que conheceu o homem por um site de relacionamento e combinaram dele buscá-la em Juiz de Fora, afirmando ainda que não sofreu violência ou ameaça.



De acordo com o Registro ocorrência policial (REDS), ela estava com a mesma roupa que saiu de casa na segunda-feira. O suspeito chegou a pedir que ela trouxesse uma mochila com alguns pertences e o restante ele compraria, porém ela preferiu sair de casa sem nada trazer para que a avó não desconfiasse.

Os policiais militares estiveram no apartamento onde os dois passaram a noite e nada de ilícito foi localizado.

A adolescente foi encaminhada a uma unidade hospitalar para atendimento médico e passou por perícia legista, já o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Atendimento à Mulher para esclarecimento dos fatos.



Sobre o caso

Marianna estava desaparecida desde a última segunda-feira (12) e foi encontrada na cidade de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (14).

De acordo com a PM, a jovem estava bem e outras informações seriam divulgadas no decorrer do dia. Os pais da jovem destacaram que ela faz tratamentos psicológicos. Em uma carta deixada para os pais, Marianna escreveu que estava indo “viver um amor, pois não podia perder a oportunidade”, mas que logo retornaria.

Em um aplicativo de mensagens, os pais informaram que conseguiram acessar uma conversa dela com uma pessoa. "Essa pessoa em vários momentos pedia fotos do cabelo, do rosto, etc. Nossa filha é muito inocente e certamente o desconhecido se aproximou dela por meio de coisas que ela mais gosta, conversas de animais", afirmou o pai.