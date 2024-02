Um homem de 50 anos morreu após sofrer um choque elétrico e cair da laje na noite dessa quarta-feira (14), no Bairro Vila Esperança II, em Juiz de Fora.

A Polícia Militar (PM) informou que o homem subiu no telhado de casa para consertar um cano e caiu no telhado da residência ao lado. Ele usava um vergalhão de ferro, se desequilibrou, encostou com a barra em um fio de alta tensão e sofreu a descarga elétrica.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após tomar o choque o homem caiu de uma altura de oito metros e morreu antes da chegada da equipe ao local.

Perícia, funerária e funcionários terceirizados da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) estiveram no local.

A reportagem aguarda retorno se o Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento.