Um homem de 38 anos capotou com o carro na BR-040, em Juiz de Fora, após perder o controle da direção e cair em uma ladeira de cerca de 30 metros na tarde dessa quarta-feira (14).

Segundo o Corpo de Bombeiros, após conseguir acessar o local onde estava o veículo, no km 782, encontrou o homem consciente e orientado. Ele reclamava de dores no pescoço e no peito.

Os militares fizeram os trabalhos de salvamento e o motorista foi socorrido por uma ambulância da Concer, concessionária que administra a rodovia.

A Concer informou que o homem teve ferimentos moderados e foi levado para o Hospital Monte Sinai. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

Tags:

BR-040