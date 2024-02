Apenas um roubo foi registrado pela 4ª Região de Polícia Militar (RPM) em Juiz de Fora entre a sexta-feira (9) e a terça-feira (13), período que compreende o carnaval de 2024, o que representa uma redução de 90,9% no número de ocorrências dessa natureza no mesmo período de 2023, quando foram notificados 11 casos de crimes violentos na cidade. O número de homicídios foi zerado. Em 2023 ocorreram três assassinatos.

O número de furtos também reduziu: de 74 em 2023, para 36 em 2024, o que implica em uma queda de 51,35%. "Com grande satisfação afirmamos que conseguimos resgatar o carnaval de paz, de muita segurança. Estivemos em todos os blocos e Escola de Samba, não registramos nenhum crime violento, lembrando que os crimes violentos são: homicídios consumados, homicídios tentados, roubos, extorsões, estupros. Nenhum fato grave, nem em Juiz de Fora, nem em nenhum dos outros 86 municípios da região", avalia o major Alexandre Barbosa Antunes, chefe da Agência Regional de Comunicação da 4ª Região de Polícia Militar.

A redução também aconteceu na região. No campo de atuação da 4ªRPM, que compreende 86 Municípios no entorno de Juiz de Fora, houve queda no registro de crimes violentos da ordem de 47,06%, de 34 casos em 2023, para 18 em 2024, assim como o número de homicídios consumados, que diminuiu de seis casos em 2023, para quatro casos em 2024 e o número de furtos, que de 187 no ano passado, reduziu a quase metade, chegando a 94 este ano.

Outro resultado destacado pela PM foi o aumento na apreensão de drogas e no número de prisões por tráfico, tanto em Juiz de Fora, quanto nas cidades da região. Em Juiz de Fora houve aumento de 160% com 10 prisões/apreensões em 2023 e, 26 em 2024, enquanto na região, foram 38 prisões/ apreensões em 2023 e 48 em 2024, alcançando aumento de 26,32%.