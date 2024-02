Três pessoas ficaram ilhadas durante as chuvas intensas registradas na tarde desta quinta-feira (15) na Rua Benjamin Guimarães, no Bairro Democrata. O Corpo de Bombeiros retirou as três pessoas de dentro do automóvel. O veículo foi completamente tomado pela água, até a altura das portas. Ninguém ficou ferido. Em um vídeo postado nas redes sociais da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) a prefeita, Margarida Salomão, destacou que choveu equivalente a 155mm nas últimas 48h no município e que a atuação do ciclone subtropical no Sudeste, que provoca a precipitação é motivo de alerta na cidade.

A Defesa Civil registrou 18 ocorrências em função da chuva, sendo dez casos de escorregamentos de taludes; uma de trinca em muro de contenção; uma de desabamento de muro de divisa; uma de desabamento de muro de contenção; uma enxurrada; uma ocorrência de rua danificada, e uma de ameaça de escorregamento de talude. O Córrego São Pedro saiu da calha, causando alagamento em ruas dos bairros Democrata e Mariano Procópio. Também houve transbordamento do Córrego Humaitá, no Bairro Industrial, Zona Norte.

FOTO: Reprodução Internet - Rua Mariano Procópio fico alagada na tarde desta quinta-feira (15)

Juiz de Fora registrou 111.8 mm de chuva em 24h. O maior volume foi no bairro Santa Terezinha, onde choveu 111mm; 76mm no Centro, 85mm no Bairro Santa Rita, 81mm no Bairro Nossa Senhora de Fátima e 74mm no Milho Branco. O nível do Rio Paraibuna atingiu 3,03m, conforme a Defesa Civil.

Equipes de diversas pastas da Prefeitura, como Departamento de Limpeza Urbana e Secretaria de Mobilidade Urbana estão empenhadas nos pontos atingidos pelas chuvas para atender a população. A Rua Benjamin Guimarães permaneceu fechada a partir da rotatória do Vale do Ipê, durante as intervenções.

FOTO: Divulgação Prefeitura de Juiz de Fora - Equipes trabalhando nos locais afetados pelas chuvas

O volume de chuva, conforme o subsecretário de proteção e Defesa Civil de Juiz de Fora, Luís Fernando Martins, costuma provocar escorregamento de solo na região. Por esse motivo, é preciso estar atento aos pequenos sinais. "Trincas no solo, nas paredes, dificuldades de abrir portas e janelas. Aconselhamos que as pessoas acionem a Defesa Civil para fazer uma avaliação pelo número 199 e procurem um lugar seguro em que possam se abrigar até a vistoria."

Um ônibus da linha 436 foi vandalizado na Avenida Diva Garcia, na altura do Bairro Linhares, via que também estava alagada. A ação ocorreu durante o percurso Centro/Bairro. Segundo nota publicada pelo Consórcio Via JF, foram atiradas pedras e enxada na direção dos vidros, que estilhaçaram no interior do coletivo.

FOTO: Reprodução Ronaldo Chefão - Veículo foi vandalizado na Rua Diva Garcia no Bairro Linhares

"O carro tentava sair da rua alagada, mantendo a velocidade abaixo do permitido na via, com uma

passageira acompanhada de uma criança. Mesmo após os alertas da própria passageira, para que parassem com a violência, os moradores continuam com o vandalismo. O Via JF reforça que vandalismo e danos ao patrimônio público são crimes previstos no Art 163 do Código Penal, e que em casos de flagrante, o autor pode ser detido e encaminhado à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência, sob pena de seis meses a um ano de prisão ou o pagamento de uma multa. Se houver emprego de violência, ameaça ou ainda a utilização de outros objetos a pena pode chegar a três anos de reclusão, aplicação de multa, além da pena correspondente à violência que foi empregada", reforçou o comunicado.



O Consórcio reiterou que ações criminosas como essa prejudicam toda comunidade, pois, o veículo

vandalizado fica fora de funcionamento e o maior prejudicado é o usuário do transporte coletivo. "Colaboradores tentaram chamar viatura ao local, mas não foi possível por não conseguirem dar uma

descrição do autor do vandalismo; Todos passageiros foram transferidos para outro veículo, não havendo vítimas e nem prejuízos ao itinerário; O veículo vandalizado seguiu para a manutenção com vários vidros quebrados; O motorista que atendia a linha na ocasião ficou abalado e sem condições psicológicas, com medo - não estando mais apto para cumprir com as suas atividades nesta linha."





Impacto na estrada

O temporal também formou bolsões d'água na BR-040 em Duque de Caxias. No sentido Juiz de Fora, houve alagamento na pista lateral, na altura do km 112 (Campos Elísios), com trânsito sendo desviado para a principal. No sentido Rio, bolsão d'água em pista lateral, trecho do km 118 (Vila S.Luiz), fluxo lento.