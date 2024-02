Um taxista de 37 anos saiu do carro em movimento após o passageiro anunciar um roubo nessa quinta-feira (15), no Bairro Santa Rita, em Juiz de Fora. O veículo bateu em um meio-fio e o ladrão, de 31 anos, foi perseguido e detido. Um simulacro de arma de fogo foi apreendido.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu a denúncia de roubo e repassou às equipes. Segundo o taxista, o assaltante solicitou uma corrida perto da Igreja Santa Rita e, logo depois, com a mão na cintura, anunciou o roubo e exigiu dinheiro.

Assustado, o taxista arrancou com o carro. Mas, ao perceber que o ladrão continuava dentro do veículo, abandonou o táxi que bateu no meio-fio. O ladrão então fugiu pelas ruas com um objeto semelhante a uma arma nas mãos.

A PM iniciou o rastreamento e localizou o suspeito, que tentou fugir, mas foi perseguido e capturado. As equipes refizeram o caminho de fuga do homem e, com a ajuda do cão Brasão da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), encontrou um simulacro de arma de fogo.

Após consulta ao sistema foi verificado que o homem tinha um mandado de prisão em aberto; o motivo não foi revelado. Ele foi encaminhado para a Delegacia e nada foi levado do taxista.