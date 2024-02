Uma briga entre duas irmãs, de 39 e 44 anos, terminou com agressões e uma delas ferida após ser atingida por um vaso de planta na noite dessa quinta-feira (15),no Bairro Santa Rita, em Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar (PM), o desentendimento teria ocorrido após a irmã mais nova acusar a mais velha de bater na filha de 16 anos.

Conforme o registro policial, as duas irmãs se agrediram e a mais nova feriu a mais velha com o vaso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e afirmou que a mulher de 44 anos apresentava ferimentos na cabeça.

A PM afirmou que as duas mulheres foram encaminhadas para atendimento e, logo depois, levadas para a Delegacia para as demais providências, pois as duas se agrediram.