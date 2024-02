Ex vereador de Juiz de Fora, Luiz Carlos dos Santos é condenado por 31 anos, nove meses e dez dias por praticar "rachadinha”, ou seja, “quando o agente ou funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou o desvia, em proveito próprio ou alheio”. Luiz Carlos teve o mandato em 2008 na cidade.

De acordo com a sentença recebida pelo Portal Acessa, o ex-vereador causou um prejuízo de R$1.342.080,77 aos cofres públicos na época, o que hoje corresponde a R$ 4.711.210,76, quando acrescido de correção monetária e juros legais. Conforme documento, a denúncia foi feita pelo Ministério Público.

Ainda conforme a sentença, dois assessores e uma assessora afirmaram que recebiam salário em conta-corrente e repassavam R$ 2 mil em dinheiro ao ex-vereador. Uma assessora disse que repassou R$ 300 em dinheiro uma única vez, e não aceitou mais fazer isso a partir do segundo mês trabalhado. Ela também acusou que outra assessora fazia o mesmo.

A defesa de Luiz Carlos destacou que “requereu a absolvição do réu, alegando insuficiência probatória, bem como a existência de interesse pessoal de algumas das testemunhas no deslinde da causa, devido a desavenças pessoais”.