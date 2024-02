Até às 11h30 desta sexta-feira (16), no acumulado de 56 horas, a Defesa Civil registrou 44 ocorrências em função da chuva, sendo 26 escorregamentos de solo. Dessas ocorrências, cinco foram registradas na manhã de sexta. A maioria ocorreu em Bairros da Zona Leste, nenhuma, de acordo com o órgão, é classificada com maior gravidade. As chuvas, ocasionadas por um ciclone subtropical, continuarão ocorrendo na região, de acordo com o professor de Geografia e idealizador da página Tempo e Clima JF, Renan Tristão.



Ele explica que a ocorrência tem relação com o El Niño- fenômeno relacionado ao aumento médio da temperatura no planeta. "Como temos temperaturas acima do normal no Oceano Pacífico, há um efeito cascata nas outras partes do mundo. Aumentando a temperatura média do planeta de uma forma geral. Com temperatura mais alta, você tem, então, um combustível a mais para a formação dessas zonas de baixa pressão." Condição que, segundo o professor, favorece a formação de ciclones.

Ele ainda explica que esse ciclone é classificado como subtropical, mas como ele pode ganhar mais força nos próximos dias, poderá vir a se tornar tropical, mudando de classificação. Isso, no entanto, não é motivo para pânico. "Apesar se ser o mesmo tipo de baixa pressão que gera, por exemplo, os furacões, não significa que a gente vá ter um furacão na costa brasileira. O que pode vir a ocorrer é um protótipo , que é um estágio anterior ao furação, mas isso é uma possibilidade, não uma certeza."

Tristão comenta que o ciclone causa ventos fortes e mau tempo, principalmente, próximo ao centro dele, onde há convergência de ventos. No entanto, será necessário observar o comportamento do sistema de baixa pressão nos próximos dias. "Até o momento, não há indicação de que ele toque o solo brasileiro. Os efeitos por aqui serão somente indiretos. Pode ajudar a canalizar mais umidade, por exemplo, e causar instabilidades sobre a nossa região. Pode induzir a formação de chuvas, mas que são absolutamente normais para a época. Trovoadas, pancadas de chuvas fortes, isoladas, nos próximos dias. Mas elas não representam instabilidades maiores ou mais graves do que o normal", tranquiliza o professor.

As chuvas continuam, porém com menor intensidade do que nos últimos dias. Elas vão continuar a acontecer em toda a região, de forma isolada. Nesta sexta-feira (16) e no sábado (17), a chance é menor. A possibilidade de chuva volta a aumentar do domingo (18) em diante. As temperaturas mínimas devem variar entre 18 graus e 21 graus e as máximas ficam entre 26 graus e 29 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.