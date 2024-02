Na tarde dessa quinta-feira (15), o SINSERPU-JF enviou à Prefeitura, via secretários municipais de Recursos Humanos e Saúde, um ofício sobre o aumento da jornada de trabalho dos servidores integrantes das equipes da Estratégia de Saúde da Família. O sindicato requer algumas alterações, como a que "o Município de Juiz de Fora assegure aos servidores públicos municipais integrantes das equipes da Estratégia de Saúde da Família o direito de escolherem se querem se ativar em regime de sobre jornada aos sábados, domingos, feriados ou em quaisquer outros dias da semana.

Conforme documento enviado pelo Sinserpu, "a ampliação do horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde não se insere nas hipóteses do artigo 77 da Lei Municipal nº 8710/95, e 2) que faculta ao servidor a decisão de escolha pelo recebimento das horas extras ou a compensação em folgas.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura e aguarda retorno.

Paralisação agendada

Paralelamente, o Sindicato intensificou a divulgação da Assembleia da próxima segunda-feira (19) sobre o assunto, com presença nas UBS. De acordo com o Sinserpu, já foram visitadas as unidades dos bairros Dom Bosco, Esplanada, Ipiranga, Jardim Natal, Milho Branco, Santa Cecília, Santa Efigênia, Santa Luzia, Teixeiras, Vale Verde e Vila Ideal, além da UBS Centro-Sul.

A Assembleia Geral Extraordinária, com paralisação das atividades, acontece a partir das 9h, na porta da Prefeitura, na Avenida Brasil, terá protestos pela “imposição da Administração Municipal de exigir labor extraordinário aos sábados, sem sequer estabelecer uma prévia negociação com os sindicatos representativos”, afirma o sindicato.