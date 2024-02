Neste domingo (18), Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) de Juiz de Fora vai realizar uma obra de recuperação de um Poço de Visita (PV) no Bairro Industrial. O dispositivo é utilizado para acesso à rede coletora de esgoto, localizado na Rua Augusto Mariani, 125, esquina com a Cônego Roussin. Para a realização dos serviços, a via será interditada.

Segundo a companhia, a obra tem caráter urgente e visa garantir segurança do trecho, por causa da sobrecarga do trânsito na região. "No entanto, devido à estrutura necessária para sua realização, incluindo um caminhão e uma retroescavadeira, será necessária a interdição total do trânsito durante a execução dos trabalhos, previstos para acontecerem de 7h às 16h", informa.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) recomendou, por meio de nota, a utilização de rotas alternativas para reduzir os possíveis transtornos: “As avenidas Brasil (acesso norte), Garcia Rodrigues Paes e a Rua José Araújo Braga serão interditadas para trânsito de veículos, inclusive para o trajeto de transporte urbano. Somente será permitido o trânsito para moradores”, finaliza.



Confira as mudanças do transporte urbano



Linha 604 – Bairro Industrial

Sentido Centro/Bairro

Deixará de atender as seguintes ruas: Rua Nunes Lima, Rua José Marangon, Rua Augusto Mariani, Rua Avelino Milagres, Rua Francisco Lins, Rua Cônego Roussin, Residencial Atlântico, Ponto final.



Sentido Bairro/Centro

Deixará de atender as seguintes ruas:

Residencial Atlântico, Ponto final. Rua Euchério Rodrigues, Rua Waldemar Machado de Mendonça, Rua Francisco Lins, Rua Avelino Milagres, Rua Augusto Mariani, Rua José Marangon.



Linhas com desvios:



700 – Barbosa Lage, 703 – Barbosa Lage, 704 – Jóquei Clube III, 705 – Jóquei Clube III.

Sentido Centro/Bairro

Itinerário:

Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 575 - Ponto Final, Praça Presidente Antônio Carlos, Travessa Doutor Prisco, Rua João Pessoa de Rezende, Praça Doutor João Penido, Avenida Francisco Bernardino, Viaduto Arquiteto Helio Fádel Araujo, Ponte Wilson Coury Jabour Jr, Avenida Brasil - MD, Ponte Domingos Alves Pereira, Avenida Brasil – ME, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Retorno no Trevo de Barbosa Lage, Rua Doardino Longo, Rua Nair Prado Manso, Rua Professora Maria da Conceição Vasconcelos, Rua José Maron, Rua Padre Pio, Rua Engenheiro Hugo Vocurga Filho, Rua Confrade Manoel Américo da Luz,...



Itinerário 727 – Bairro Araújo

Sentido Centro/Bairro

Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 575 - Ponto Final, Praça Presidente Antônio Carlos, Travessa Doutor Prisco, Rua João Pessoa de Rezende, Praça Doutor João Penido, Avenida Francisco Bernardino, Viaduto Arquiteto Hélio Fádel Araujo, Ponte Wilson Coury Jabour Jr, Avenida Brasil - MD, Ponte Domingos Alves Pereira, Avenida Brasil – ME, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, (Faixa de acomodação a esquerda para realizar o retorno, próxima ao Barbosa Lage), Rua Honório de Brito, Avenida Garcia Rodrigues Paes,...

Sentido Bairro/Centro:

O desvio para as linhas 700, 703, 704, 705 e 727, depois de atender os respectivos itinerários em seus bairros de origem.

Itinerário:

...Avenida Garcia Rodrigues Paes, Rua Honório de Brito, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, (Faixa de acomodação à esquerda para realizar o retorno, próxima ao Barbosa Lage), Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,...