Um motociclista de 52 anos se envolveu em um acidente com um ônibus na Rua Aristóteles Evaristo do Nascimento, no Bairro Jardim Esperança, em Juiz de Fora, na tarde dessa sexta-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, ele ficou preso sob a roda traseira do coletivo. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

A reportagem solicitou um posicionamento sobre o ocorrido para o Consórcio Via JF, responsável pelo transporte coletivo, e aguarda retorno.

Com fratura e laceração no membro inferior esquerdo, a vítima estava consciente no momento do resgate. Os bombeiros precisaram estabilizar o veículo para que, com uso de ferramentas hidráulicas, os cortes de alívio para a retirada da motocicleta e liberação da vítima fossem feitos.

Depois do resgate, o homem foi encaminhado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A reportagem também procurou o serviço para detalhes sobre o estado de saúde da vítima e aguarda retorno.