Nesta quarta-feira (21), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) vai realizar uma manutenção no reservatório de água localizado no Bairro Retiro, em Juiz de Fora. Por conta do serviço, o funcionamento da unidade será interrompido, podendo comprometer o abastecimento de algumas localidades das Zonas Sul e Sudeste

Os bairros que poderão ter o abasteciemento alterado são: Retiro, Jardim Esperança, Floresta, Florestinha, Pedras Preciosas, Parque das Palmeiras, Granjas Bethel e Usina 4.



Segundo a companhia, será disponibilizado um caminhão pipa para suprir a demanda de escolas e unidades de saúde. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado na quinta-feira (22).

Até a regularização do sistema, a recomendação é de que os moradores da área afetada economizem água.