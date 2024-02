A Defesa Civil de Juiz de Fora registrou cinco ocorrências por causa da chuva registrada nessa segunda-feira (19) na cidade. No Bairro Grama, o muro de uma casa desabou. Choveu 76.43mm na região nas últimas 24h. Ninguém ficou ferido e nenhuma situação de gravidade foi registrada.

Entre as ocorrências registradas pela Defesa Civil, três foram de alagamentos no Bairro Progresso.

Além do acumulado de chuva registro pelo pluviômetro no Bairro Grama, o equipamento instalado no Marumbi, na zona leste, registrou 60.7mm de chuva nas últimas 24h.

Na Rua Vanda, no Bairro Grama, o muro de uma casa desabou e moradora foi orientada a não ocupar os cômodos do fundo da casa de forma preventiva. A Defesa Civil orientou ainda que ela faça obras de drenagem pluvial, contenção/estabilização do talude e acompanhe uma possível evolução de trincas e/ou fissuras no imóvel.