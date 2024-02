Os influenciadores Wesley Alves, João Victor Andrade Silva e outras cinco pessoas que estavam presas desde novembro do ano passado, foram soltas nessa segunda-feira (20) após decisão judicial da juíza Roberta Araújo de Carvalho Maciel. O pedido de Habeas Corpus havia sido solicitado pela defesa dos influenciadores.

O grupo é suspeito de participação em esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. Na determinação da justiça, os influenciadores deverão seguir algumas medidas cautelares, como:

Comparecimento a todos os atos processuais

Obrigação de manter o endereço atualizado

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades

Proibição de se ausentarem da Comarca onde moram

Não poderão manter contato entre si

Proibição de realizarem rifas ou sorteios.

Prisão ocorreu em novembro

Sete influenciadores de Juiz de Fora tiveram a prisão em flagrante decretadas e permanecem detidos no presídio de Matias Barbosa. O grupo foi preso durante a Operação 'Provérbios 16:18', realizada no dia 29 de novembro. Os envolvidos respondem pelos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens direitos ou valores; crimes contra a Administração, lavagem e ocultação de bens, Direitos ou valores oriundos de corrupção, crime de promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa e, ainda, pelas contravenções de loteria não autorizada e jogos de azar.

Além do influencer Wesley da Silva Alves, estão entre os presos: Edmar Reifer Caetano, Eduardo Campos Rodrigues, Rafael da Silva Alves Pereira, João Victor Andrade Silva, Pablo Juan de Oliveira André e Ayrton Franklin Silva Rosa. Nos perfis, os investigados mantém fotos com carros e casas de luxo. Eles promoviam rifas de veículos e até de valores em dinheiro. Em uma das fotos, um dos envolvidos posa com uma maleta de dinheiro, em frente à uma agência da Caixa Econômica Federal no centro de Juiz de Fora.