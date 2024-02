Um homem e uma mulher, de 22 e 25 anos, respectivamente, foram presos no Bairro Parque das Águas nessa segunda-feira (19) por porte ilegal de arma de fogo, receptação e cultivo de plantas para preparação de drogas. De acordo com o Registro Policial, uma equipe buscou um endereço de um foragido da Justiça, visto pela guarnição pelo portão, com um pé de maconha na varanda de casa.

Os militares foram atendidos pela proprietária da residência juntamente com o irmão dela. Durante as buscas, localizaram dentro de uma bolsa de bebê uma pistola calibre .380 carregada e uma caixa de munições com 23 cartuchos intactos. Além disso, foram apreendidos três cartuchos.38, um pé de maconha e uma balança de precisão. Durante consulta dos aparelhos celulares foi constatado que o telefone da proprietária da residência é produto de furto.