A Mega-Sena acumulou no sorteio realizado nessa terça-feira (20), mas uma aposta de Juiz de Fora acertou cinco números e ganhou mais de R$ 63 mil.

O próximo sorteio será nesta quinta-feira (22) com previsão do prêmio em R$ 97 milhões.

A aposta que acertou cinco dos seis números do concurso 2690 foi feita em uma loteria no Bairro São Mateus. O valor total do prêmio é de R$ 63.167,59.