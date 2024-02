Estão abertas as inscrições do Programa Municipal de Apoio e Assistência Técnica à Pecuária Leiteira (PróLeite), que oferece, gratuitamente, assistência técnica e veterinária para os produtores de leite de Juiz de Fora. A informação foi divulgada nessa quarta-feira (21) pela Prefeitura de Juiz de Fora.

Há 30 vagas disponíveis e os pecuaristas interessados podem se inscrever de forma presencial na sede da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), localizada na Av. Brasil 2001, 6º andar, no Centro, das 14h às 17h até o dia 29 de fevereiro. Já de forma online, é possível fazer o cadastro pela Prefeitura Ágil, até as 23h59 da mesma data.

É necessário que o produtor interessado não tenha débito com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) - dívida ativa, podendo o mesmo regularizar sua situação de forma a estar quite com a PJF antes da data prevista para o atendimento e durante toda sua execução.

Confira os critérios de classificação e todos os outros detalhes do processo de inscrição aqui.



Passo a passo para se inscrever online



1º passo - É preciso se cadastrar na plataforma com um e-mail e senha;

2º passo - Clicar no ícone “Protocolo” e digitar o assunto: Processo de Inscrição 002/2024 para agropecuaristas de leite interessados em participar do PróLeite

3º passo - Separe todos os documentos para serem anexados. Sugerimos que os documentos estejam em PDF;

4º passo - Em seguida, é preciso preencher o formulário;

5º passo - Anexar os documentos;

6º passo - Protocolar o pedido.



Os documentos obrigatórios que devem ser apresentados ou anexados de forma online são:



- Documento de identificação oficial com foto recente (RG, CNH, Passaporte, entre outros);

- Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

- Registro da propriedade no município de Juiz de Fora ou documento comprobatório indicando a condição de posse da propriedade: próprio - proprietário, possuidor ou usufrutuário; arrendado - arrendatário, parceiro, meeiro, comodatário ou locatário; assentado - assentado, posseiro da propriedade;

- Cartão do Produtor válido (Inscrição Estadual do Produtor Rural);

- Termo de Compromisso e Responsabilidade assinado (Anexo I do Processo de Inscrição e Candidatura);

- Termo de Autorização e Consentimento para Coleta de Dados assinado (Anexo III do Processo de Inscrição e Candidatura).