Uma árvore caiu na Estrada Gentil Forn, localizada no Bairro São Pedro, na tarde desta quarta-feira (21), em Juiz de Fora. A via se encontra parcialmente interditada no momento, funcionando uma faixa em cada sentido.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbada (SMU), a Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav) já está seguindo para o local para realizar os cortes.

A orientação da pasta é que o desvio pela Avenida Itamar Franco seja utilizado.

Não foi possível, ainda, constatar o motivo da queda da árvore. A suspeita da SMU é que a causa tenha sido o vento.