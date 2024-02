A primeira lista de convocação do Processo Seletivo Simplificado de 2024 do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) foi publicada nesta quarta-feira (21). Neste primeiro chamado, 160 candidatos do Edital 001/2024, destinados à contratação temporária para vaga de Auxiliar de Serviços devem comparecer na Sede Administrativa do Demlurb para obtenção de informações quanto à realização dos exames médicos admissionais.



A listagem completa com os candidatos, bem como os horários agendados, pode ser conferida no site do Demlurb. O Setor de Biometria da Sede Administrativa do Demlurb fica localizado na Avenida Francisco Valadares, nº 1.000, no bairro Vila Ideal. A não apresentação do candidato convocado, no dia e/ou horário marcado, motivará a sua eliminação, não havendo segunda chamada.