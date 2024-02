Os trabalhos de rondas nas escolas da rede municipal de ensino feitas pela Guarda Municipal de Juiz de Fora foram retomadas com a volta às aulas. Desde a última segunda-feira (19) as Escolas Municipais Henrique José de Souza, no bairro Cidade do Sol; Professora Maria das Dores Dias e Professora Dilamar Carvalho dos Santos, no Benfica; Maria Catarina Barbosa, no Ponte Preta; Tia Glorinha, no Jóquei Clube; Rocha Pombo, no Amazônia; Engenheiro André Rebolças, no Milho Branco; e Jovita de Montreuil Brandão, no Jardim Cachoeira, recebem o apoio em segurança do projeto “Guarda Presente”.

Durante a semana, outras unidades serão atendidas com a estratégia de proximidade efetivada pela Guarda Municipal. O objetivo da ação é levar aos territórios um trabalho de relacionamento comunitário, favorecendo a ampliação da sensação de segurança para a comunidade escolar, de modo a contribuir para a tranquilidade de servidores públicos da educação, pais e alunos.

No último ano, mais de 600 rondas foram efetuadas em equipamentos de educação municipal pelo “Guarda Presente”. A proposta lança mão das equipes que, diariamente, se deslocam para pontos diferentes da cidade em apoio às feiras livres realizadas pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). O patrulhamento preventivo ainda é feito em espaços públicos municipais, equipamentos de saúde, parques, praças, atrativos turísticos, históricos, paisagísticos e ambientais.