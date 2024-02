Nesta quinta-feira (22) a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) está executando uma manutenção emergencial na Avenida Pedro Henrique Krambeck (BR-440), 1753, no Bairro São Pedro. Para isso, foi necessário interromper o sistema de abastecimento da região, podendo comprometer o fornecimento de água nas seguintes localidades: São Pedro, São Lucas, Loteamento Adolfo Vireque, Alto dos Pinheiros, Morada do Serro, Granville, Parque Jardim Colonial e Travessa A, no Borboleta.

A companhia disponibilizou caminhões-pipa para atendimento local, de acordo com a demanda. A Cesama pede a compreensão dos moradores e orienta para que economizem água até que os trabalhos sejam concluídos. A previsão é de que o abastecimento seja regularizado ao longo da noite desta quinta e madrugada de sexta-feira (23).