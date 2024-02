Na tarde desta quinta-feira (22), um homem, de idade não identificada, se feriu ao capotar com carro de passeio no km 783 da BR-040, em Juiz de Fora.

Segundo a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio de Janeiro (Concer), ele teve ferimentos leves e já foi liberado local. Além disso, o veículo também foi retidado.

Devido às chuvas, a Concer recomendou atenção redobrada no trecho aos motoristas.



Interdição parcial em Itaipava

A companhia emitiu um alerta ainda na tarde desta quinta em relação ao km 61 da BR-040, nas proximidades de Itaipava, em Petrópolis.

Uma caçamba de carreta que trafegava no sentido Rio de Janeiro tombou na rodovia e lançou a carga no sentido contrário, interditando parcialmente as duas pistas.

Equipes da Concer realizam a limpeza da via enquanto o socorro médico examina motorista da carreta.

No momento, chove no trecho, as pistas estão escorregadias e o trânsito se encontra lento.