Um homem de 34 anos foi detido após a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) encontrar revólver e munições dentro do carro dele na MG-353, em Juiz de Fora, nessa quinta-feira (22).

Os militares abordaram o veículo na altura do km 70. O homem era passageiro do carro, mas proprietário do automóvel, e demonstrou muito nervosismo durante a abordagem.

Durante buscas, os policiais encontraram o revólver calibre 38, carregado e com a numeração suprimida, e 28 munições intactas do mesmo calibre. Arma e munições estavam escondidas embaixo do banco do motorista.

Segundo a PMRv, o homem declarou ter comprado a arma, no mesmo dia, por R$ 1.800 perto do condomínio Park Quinet, no Bairro Santa Terezinha. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia, juntamente com a arma e munições.

O carro foi liberado no local para uma testemunha. O motorista não foi detido.



