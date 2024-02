Dois jovens, de 18 e 21 anos, foram detidos após a Polícia Militar (PM) receber informações de venda de drogas no Bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora, nessa quinta-feira (22).

Segundo a PM, as informações apontavam que a dupla venderia os entorpecentes em uma casa do bairro. Ao fazer o cerco no local, a polícia viu os rapazes arremessarem uma caixa com vários materiais relacionados ao tráfico.

Ao fim da operação, a PM apreendeu 14 pinos de cocaína, nove buchas de maconha e quatro celulares. Os jovens foram detidos e encaminhados para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.



Celular | Drogas | operação | PM | Polícia