A Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Regional João Penido (HRJP), da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) passou por reforma e foi totalmente revitalizada. O espaço pronto foi entregue nessa quinta-feira (22/2). A intervenção custou R$ 500 mil em obras que trouxeram melhorias na estrutura física do setor, além de aquisição de equipamentos, como ventiladores mecânicos, monitores multiparâmetros, camas automatizadas e itens de mobiliário.

A Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Regional João Penido possui dez leitos para atendimento à macrorregião Sudeste de Minas Gerais, prestando assistência clínica e pós-cirúrgica a crianças de 29 dias de vida aos 14 anos incompletos.

Como destacou a presidente da Fhemig, Renata Dias, durante a entrega, esse ato demonstra o empenho da unidade para implementar melhorias na assistência à população de Juiz de Fora e região. “A revitalização da UTI Pediátrica, com estrutura moderna e de alto padrão, com muito mais conforto e segurança para o paciente, é mais uma melhoria entre tantas conquistas realizadas recentemente. Em 2022, nossa maternidade foi reconhecida pela Iniciativa Hospital Amigo da Criança. E, no ano passado, tivemos a abertura de mais dez leitos de UTI adulto, alcançamos um aumento de 115% nas cirurgias eletivas realizadas no HRJP e iniciamos o atendimento ao médio queimado. Ações que mostram a dedicação da Fhemig e de toda equipe aqui do hospital para ampliar o acesso ao usuário do SUS e oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e com mais qualidade”, reconhece.

O diretor do Hospital Regional João Penido, Daniel Ortiz Miotto, ressaltou os impactos positivos da revitalização para a assistência oferecida pela unidade. “É com muita alegria que entregamos a UTI Pediátrica revitalizada, que irá trazer um conforto muito grande para pacientes e servidores. O espaço agora possui um ambiente mais claro, agradável, moderno e bonito, o que, sem dúvidas, traz benefícios para o tempo de internação e também impacta na melhoria da saúde do paciente”, disse.

De acordo com o secretário municipal de Saúde de Juiz de Fora, Ivan Chebli, este é um momento muito importante para a cidade de Juiz de Fora e toda a região. “O Hospital Regional João Penido é um parceiro histórico do município no atendimento à população. E a entrega da revitalização da UTI Pediátrica vai garantir ainda mais qualidade e condições adequadas aos usuários e servidores do hospital, que contribuem para um SUS cada vez melhor”, conclui.

Em 2023, a unidade abriu 10 novos leitos de UTI adulto, dobrando a sua capacidade atual. Foram investidos mais de R$ 930 mil em infraestrutura para viabilizar o funcionamento desses leitos. Com a ampliação, foi possível aumentar a oferta de cirurgias de alta complexidade e otimizar o tempo de internação dos pacientes.

Além das unidades de terapia intensiva pediátrica e adulto, o hospital também conta com 18 leitos de tratamento intensivo neonatal.