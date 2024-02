Um carro sofreu um incêndio na Avenida Antônio Simão Firjam, próximo ao número 631, no Bairro Distrito Industrial, na Zona Norte de Juiz de Fora, na tarde desta sexta-feira (23), por volta das 13h24. De acordo com o registro feito pelo Corpo de Bombeiros, populares tentaram apagar as chamas com extintores, mas não conseguiram.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local e extinguiu o incêndio. Ninguém se feriu, houve apenas danos materiais.