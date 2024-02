A feira do Bairro Santa Luzia, que ocorre todos os sábados na Zona Sul da cidade, vai passar a contar com uma ação de lazer e entretenimento do "Salada da Luzia", a partir das 13h, na praça Pe. Geraldo Felzeps.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento e Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), a salada reúne cervejarias locais e atrações musicais. Neste primeiro sábado (24), o evento conta com show do Batuque na Roda.