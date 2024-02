Um bebê de 2 meses foi salvo por um sargento da Polícia Militar (PM) após se engasgar com leite na madrugada desse domingo (25), no Bairro Progresso, em Juiz de Fora.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi acionado pela mãe do bebê após não conseguir contato via 192. Uma equipe da PM foi direcionada para o local e encontrou a mãe do bebê chorando na porta da casa.

Ao entrar na residência, os policiais viram o menino no colo do pai que imediatamente entregou o filho aos militares. Durante análise preliminar, a equipe verificou que o bebê já começava a apresentar coloração azulada, pois não conseguia respirar por ter e aspirado o leite materno.

Diante da situação, o sargento Oliveira iniciou a Manobra de Heimlich para desengasgar o menino e ele voltasse a respirar. Enquanto isso, outro militar fez uma ligação para conseguir orientações para o procedimento e para onde o bebê poderia ser encaminhado.

Após alguns minutos realizando a manobra, o bebê voltou ao estado normal de coloração e respiração, e também chorou. O menino foi levado para a Regional Leste para cuidados médicos. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.