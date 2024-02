Uma Audiência Pública (AP) realizada na tarde desta segunda-feira (26) na Câmara Municipal de Juiz de Fora cobrou da Prefeitura de Juiz de Fora ações efetivas no combate à Dengue. O proponente da AP, Marlon Siqueira (PP) começou a audiência com perguntas para o Executivo, como, por que não usar o carro fumacê; qual motivo de não se ter drones para auxiliar no combate da dengue, como já existem em outras cidades; mutirão de limpeza, entre outros questionamentos.

Marlon questionou por que "a tecnologia de drones pode ser usada também em benefício para a saúde. O Executivo usou o equipamento para ampliar a arrecadação para o IPTU, por que não usar também para salvar vidas?".

De acordo com o Secretário e saúde do município, Ivan Chebli, o cuidado precisa ser coletivo. “Os surtos em todo país têm evidenciado uma necessidade não só do Poder Público, mas social também, a maior parte dos focos está dentro dos domicílios, é preciso ter essa consciência”.

O secretário destacou também que logo ao assumir a pasta, tratou de um inquérito civil que existia para aumentar o número de agentes de endemias. “Logo procurei a prefeita para resolvermos a questão, fizemos um processo seletivo inicial e agora o concurso público para recompor todo o quadro de agentes de endemia”, concluiu.

O subsecretário de vigilância em saúde, Jonathan Ferreira Tomaz, apresentou durante a audiência algumas ações de controle vetorial, como:

•Intensificação das vistorias casa a casa

•Ampliação dos canais de denúncias

•Reforço nas ações de bloqueio de transmissão

•Ações educativas em escolas e empresas.

Sobre os questionamentos feitos durante a AP, o subsecretário destacou que a cidade não se enquadra nos quesitos para receber o carro fumacê. “O carro fumacê é uma estratégia adotada a partir de um cenário de calamidade pública, ou seja, nós precisaríamos ter uma incidência de 300 casos por 100 mil habitantes em Juiz de Fora nas últimas quatro semanas epidemiológicas, só então poderíamos solicitar o estado a utilização do mesmo”, afirma.

Sobre o auxílio dos drones no combate, Jonathan salientou que já foi iniciado o processo para a aquisição dos equipamentos e em breve será instalada a tecnologia em Juiz de Fora.

Em relação ao mutirão de limpeza, o subsecretário informou que até o dia 31 de março todas as regiões da cidade serão atendidas.

Participaram Audiência Pública os vereadores André Luiz (REPUBLICANOS), Bejani Júnior (PODE), Dr. Antônio Aguiar (UNIÃO), Juraci Scheffer (PT), Laiz Perrut (PT), Sargento Mello Casal (PL), Tallia Sobral (PSOL) e Vagner de Oliveira (PSB).

Frente Parlamentar de combate à dengue

Na próxima quinta-feira (28), o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF), Zé Márcio-Garotinho (PV), vai lançar a Frente Parlamentar Mista de Combate à Dengue. A frente é resultado de um Requerimento assinado pelo vereador Juraci Scheffer (PT) e aprovado pelos vereadores em Sessão Plenária.

O evento acontecerá na sede da Casa, no Palácio Barbosa Lima, no Parque Halfeld. A Comissão Especial Frente Parlamentar Mista de Combate à Dengue será presidida pelo vereador Juraci Sheffer e tem como proposta desenvolver ações efetivas de conscientização e outras atividades necessárias para a prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, inseto transmissor do vírus causador da dengue, da febre chikungunya e do zika.

Também farão parte da comissão os vereadores Dr. Antônio Aguiar (UNIÃO), Pardal (UNIÃO), André Luiz (REPUBLICANOS), Cida Oliveira (PT) e Julinho Rossignoli (PP).

Situação da dengue no município

O 1º Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LirAa) de 2024, realizado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) apontou que o município registrou índice de infestação de 5.1 – índice classificado, em fevereiro, como de “alto risco” pelo Ministério da Saúde. Porém, durante a audiência, Jonathan informou que, embora alto, a situação de Juiz de Fora não é tão grave devido ao trabalho de armadilhas nos focos de colocação de ovos do mosquitos, trocadas a cada quinze dias.

Em dois dias, Juiz de Fora registrou 139 novos casos de dengue. Os dados somam os casos confirmados no último sábado (24) e domingo (25), passando de 1.041 casos confirmados, para 1.180.

Já há uma morte confirmada no município e na última sexta-feira (23), a PJF informou que há outra morte em investigação.