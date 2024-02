Começaram na manhã desta terça-feira (27) as intervenções para atenuar os estragos causados por uma movimentação de terra no Bairro Linhares. O serviço é realizado pela Secretaria de Obras, após a Prefeitura de Juiz de Fora entrar com uma ação judicial contra o loteamento irregular.

Na última quinta-feira (22), moradores fizeram uma manifestação contra a obra e fecharam a Avenida Diva Garcia após o desaterro causar transtornos aos moradores e sujar o asfalto.

O secretário da SO, Lincoln Santos, afirmou que as máquinas e equipes da pasta buscam criar soluções que possam diminuir a velocidade de descida da água pluvial, para evitar o carreamento de solo, de terra solta na Avenida Diva Garcia, que tem causado transtorno para moradores e motoristas.

“A partir de hoje vamos criar situações paliativas para minimizar e evitar o máximo possível os problemas que vem causando as chuvas aqui na região. O que será feito nesse primeiro momento será a construção de curvas de nível e bacias de retenção da água, para podermos diminuir a velocidade com que ela desce e atinge a via. Depois disso, iremos avaliar os resultados e, dependendo da avaliação, se será necessária uma nova intervenção. Posteriormente, iremos contratar um projeto de recuperação ambiental para esta área”, disse o secretário.

A PJF ressalta que além das medidas administrativas e judiciais, organiza uma força-tarefa que envolve plantão das equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), para remoção dos resíduos; da Defesa Civil, com monitoramento da área; da Secretaria de Obras (SO), para buscar intervenções emergenciais e resolutivas; e da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) com o levantamento dos danos ambientais e proposição do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

O cidadão pode denunciar qualquer ação suspeita de movimentação de terra ao mandar uma mensagem para o WhatsApp (32) 3690-7984.