Um homem de 21 anos foi preso em flagrante pelas equipes do 2° BPM, na manhã desta terça-feira (27) como responsável por uma tentativa de furto ocorrido na Av. Rui Barbosa no Bairro Santa Terezinha num estabelecimento comercial.

O autor tentou acessar a loja, forçando e danificando a porta de entrada do local, mas não conseguiu concluir a ação delituosa. As câmeras de monitoramento do estabelecimento flagraram todo o movimento. O suspeito, no dia anterior tinha sido preso na segunda-feira (26), por furto e tráfico de drogas, conforme publicou a reportagem do Portal Acessa.com. Ele é oriundo do município de Guarará e estava hospedado em um hotel no centro de Juiz de Fora.

O autor já é conhecido no meio policial e possui um prontuário extenso de crimes, além de ser apontado como suspeito em diversas ocorrências como furto, lesão corporal, violação de domicílio, uso e consumo de drogas, agressão e contra dignidade sexual.

Dessa forma o autor foi conduzido para a Delegacia de Plantão onde teve seu flagrante ratificado.