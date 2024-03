Uma borracharia, com duas lojas, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (28) na Rua Vitorino Braga, em Juiz de Fora. Ninguém ficou ferido e não há informações sobre as causas do incêndio. A energia elétrica precisou ser interrompida, pois há um poste em frente ao local. Cerca de 100 clientes foram afetados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência no Bairro Linhares. Quando os militares chegaram ao local as lojas estavam completamente incendiadas.

Foi realizado o combate direto às chamas e o fogo consumiu apenas a borracharia. Os bombeiros realizaram os trabalhos para que o fogo não espalhasse por outros imóveis.

O trânsito foi interditado no local e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada e precisará trocar o cabeamento danificado. Os bombeiros realizaram os trabalhos de rescaldo nas lojas.



Veja abaixo a nota da Cemig:



"A Cemig informa que, em razão de um incêndio ocorrido na manhã desta quarta-feira [28/02], em uma borracharia na Rua Vitorino Braga, em Juiz de Fora, os fios da rede elétrica da Companhia foram atingidos pelo fogo e haverá a necessidade de troca do cabeamento danificado, interrompendo o fornecimento de energia para cerca de 100 clientes.

Equipes da Cemig já estão no local realizando os trabalhos necessários de substituição dos cabos de energia. A previsão de conclusão do serviço e restabelecimento do sistema é até o início da tarde desta quarta-feira [28/02]".