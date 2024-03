Nessa terça-feira (27), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), abriu as inscrições da primeira etapa do “36º Ranking de Corridas de Rua”. A 4ª Corrida do Bahamas, que faz parte dessa etapa, terá largada no dia 24 de março, às 8h, no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio.

Os corredores que irão participar podem fazer as inscrições até o dia 17 de março pelo site ou presencialmente, nas loja Terra Bike, na Rua Roberto de Barros, 200, Centro ou na Ladeira Alexandre Leonel, 151, no Bairro Cascatinha e também nas lojas EmForma, Galeria Belfort Arantes, 10, Centro e Avenida Presidente Costa e Silva, 1834, Bairro São Pedro.

Segundo a pasta, o percurso da corrida será de 6,5 km e o da caminhada, de 3,4 km. Já a corrida infantil será realizada no dia 23 de março, às 9h30, também no estacionamento do estádio.

A entrega dos kits será realizada no dia 23 de março, no Bahamas São Vicente, Av. Rio Branco, 3760, das 13h às 18h. Já a entrega dos chips será feita no dia da corrida, das 6h30 às 7h45.



Confira o calendário de provas



24 de março: 4ª Corrida Bahamas



13 de abril: 8ª Corrida Tecnobit Informática Night Run



5 de maio: VII Corrida Unimed



26 de maio : 7ª Corrida do Laboratório Côrtes Villela



30 de junho: I Corrida Brasil Imóveis



4 de agosto: Meia Maratona de Juiz de Fora



25 de agosto: I Corrida do Colégio Apogeu



22 de setembro: 12ª Corrida de Rua do Rodoviário Camilo dos Santos



3 de novembro: Corrida Solidária da Associação dos Cegos



23 de novembro: Corrida do Bahamas Night Run