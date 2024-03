Mais de 40 pedras de crack e pinos de cocaína foram apreendidos durante uma operação de ocupação na localidade conhecida como Vila da Prata, no Bairro Santa Efigênia, em Juiz de Fora. Um jovem de 22 anos e um homem de 35 foram detidos nessa quarta-feira (28).

A equipe da Polícia Militar (PM) foi direcionada para uma área conhecida como venda de drogas, na Rua Dr. Delsio Fortini. Um tablete de maconha que era entregue aos usuários foi achado.

Com o apoio do cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), pedras de crack, pinos de cocaína e maconha, além de outros materiais, foram encontrados em um terreno utilizado pelos suspeitos detidos.

Veja abaixo a lista completa dos materiais apreendidos:

1 pedra bruta de crack



43 pedras embaladas de crack



1 tablete de maconha



27 pinos de cocaína



1 bucha de maconha



1 balança de precisão



1 canivete



1 celular



R$ 52 em dinheiro

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia.



Tags:

Drogas | Polícia