Neste domingo (3), às 9h30, o clube de motociclistas focados em causas sociais, Motogrupo Desbrasados, vai realizar o projeto "Vento no Rosto", o primeiro passeio de Moto&Trike com pessoas com deficiência visual, assistidas pela Associação dos Cegos de Juiz de Fora.

O passeio, com apoio dos profissionais da associação, será realizado com 30 triciclos até o mirante do Morro do Cristo, onde todos farão uma parada para tomar uma água de coco.

Segundo o presidente do motogrupo, Ed Campos, a ação busca proporcionar aos participantes o vento no rosto e a sensação de liberdade que os motociclistas têm. "Estou tão ansioso quanto eles que vão ao passeio. Por ser o primeiro, as expectativas são as melhores possíveis", comenta.

FOTO: Arquivo pessoal - Ed Campos quando o comboio solidário levou cestas básicas para APAE de Guarani.



Como surgiu a ideia?

Ed relembra que, em 2023, o motogrupo realizou um evento inclusivo para pessoas surdas: o Festival de Rock para Surdos.

Por causa da repercussão positiva que teve na época, ele pensou em também realizar uma ação para pessoas cegas. "Foi onde surgiu essa ideia de fazer um passeio de moto com elas", explica.

Já em reunião com o presidente da associação para apresentar a ideia do projeto, ele soube que o passeio de moto não seria possível por causa da falta de equilíbrio das pessoas com deficiência visual.

Para que o projeto ainda fosse realizado, Ed pensou em fazer o passeio com triciclo: "Então fiz contato com todos amigos que têm triciclos para essa parceria e todos abraçaram o projeto. Já temos cerca de 30 triciclos confirmados!"



Próximas ações

No dia 1º de junho deste ano, o motogrupo já adianta: vai ter a 2° edição do Rock para Surdos na Quadra da Real Grandeza.

Além da sensação das vibrações sonoras, o evento conta com uma intéprete de Libras no festival.

Para saber mais sobre o evento, entre em contato com os Desbrasados pelo Instagram.

FOTO: Ed Campos - Da esquerda p direita: Débora Mendonça, Ed Campos, Ricardo Moura, Almir silva e Américo Silva.